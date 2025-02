Od danes maše v kapeli poklinike Gemelli in popoldanske molitve rožnega venca pred bolnišnico Radio Ognjišče Papež Frančišek se že enajsti dan zdravi v bolnišnici Gemelli. Iz tiskovnega urada Svetega sedeža so sporočili, da je sveti preživel mirno noč in da je buden. Še vedno dobiva kisik, krvne vrednosti se zaradi transfuzij izboljšujejo, moč pa je zaznati rahlo ledvično popuščanje. Sicer pa se je Frančišek včeraj udeležil maše in se preko računa X zahvalil za prejete izraze naklonjeno...

