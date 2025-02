Objavljen je Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja Vlada RS Na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter v Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2025/26.

