Kaj je Dončić počel med odmorom All-Star? Bil je v Mehiki, a ni počival 24ur.com Luko Dončića je prestop iz Dallasa v Los Angeles močno prizadel in bo zagotovo še nekaj časa bolel. A slovenski super zvezdnik po velikem šoku ni imel veliko časa za počitek, ravno obratno. Vsi dvomi, zlobna namigovanja in natolcevanja iz Teksasa so ga očitno podžgali. Med odmorom All-Star je z družino odletel v toplejše kraje, tam pa naj bi po poročanju ESPN-a s pomočjo nekdanjega glavnega trene...

