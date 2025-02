Za četrtek in petek napovedana stavka na münchenskem letališču Dnevnik Varnostno in letališko osebje ter tudi drugi zaposleni na letališču v Münchnu bodo v četrtek in petek stavkali, je danes sporočil sindikat Verdi. Že danes pa opozorilna stavka poteka na letališčih Köln-Bonn in Düsseldorf.

Sorodno Omenjeni Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Zoran Janković