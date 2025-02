S kom bo Merz osamosvajal Evropo od Trumpove Amerike? To je za zdaj znano. SiOL.net Po nemških predčasnih volitvah bo Nemčija po napovedih najverjetneje dobila koalicijo med CDU/CSU in SPD. Najverjetnejši novi nemški kancler Friedrich Merz je po volitvah tudi napovedal, kaj je njegova prednostna naloga: združiti Evropo in jo počasi narediti neodvisno od ZDA. Ne izključuje niti možnosti razpada Nata in oblikovanja novega zavezništva evropskih držav.

