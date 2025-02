V centru Novega mesta eksodus malih podjetnikov SiOL.net Po zaprtju ožjega središča Novega mesta za promet leta 2018 je mogoče v zadnjem času opaziti vse več praznih prodajaln in drugih poslovnih prostorov. Na občini se težave zavedajo ter napovedujejo dodatne ukrepe in razmislek o tem, kako obrniti trend. Kot težavo poudarjajo predvsem dejstvo, da so lastniki stavb zasebniki.

