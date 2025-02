Zaradi obiska Milanovića popolna zapora Slovenske ceste 24ur.com V sredo, 26. februarja bo od 8. do 12. ure veljala popolna zapora Slovenske ceste na odseku med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto zaradi obiska hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

