Mestna občina Krško je vzpostavila posodobljen sistem za merjenje kakovosti zraka. Kot so sporočili z občine, so namestili tri merilne naprave, in sicer pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, pri Srednji šoli Krško in na križišču Ceste 4. julija in ulice Ob potoku na Vidmu. preberite več » ...