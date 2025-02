Cerkev na pragu zgodovinskega prehoda: zdravstvena kriza papeža Frančiška in posledice morebitne smrti za Katoliško cerkev Primorske novice Papež Frančišek je od 14. februarja v bolnišnici, kjer se bori s pljučnico. V Vatikanu so njegovo stanje prvič opisali kot “kritično”, pri čemer so razkrili, da je potreboval dovajanje kisika in transfuzijo krvi. Ob tem se poraja vprašanje, kaj bo sledilo v primeru, da papež umre. Svet bi bil spet priča enemu najbolj ritualnih prehodov v zgodovini - smrti papeža in izboru njegovega naslednika.

Sorodno