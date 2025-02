Umrl je nekdanji poslanec SDS in dolgoletni župan Občine Vransko N1 V 70. letu starosti je umrl nekdanji poslanec SDS in dolgoletni župan Občine Vransko Franc Sušnik. Funkcijo župana Vranskega je opravljal šest mandatov, od ustanovitve samostojne Občine Vransko leta 1998 vse do upokojitve leta 2022. Po navedbah spletne strani Občine Vransko je bil Sušnik tudi častni občan.

