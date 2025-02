Zunanji ministri EU so danes odpravili del gospodarskih sankcij proti Siriji, in sicer za energetski, prometni in bančni sektor. Kot je pojasnila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas, niso določili končnega datuma začasne odprave sankcij, vendar pa jih lahko znova uvedejo, če se nove sirske oblasti ne bodo držale zavez.