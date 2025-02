La Liga: Zmage velikanov, Modrićeva mojstrovina in golijada v Bilbau 24ur.com Ekipe, ki v španskem prvenstvu zasedajo najvišja mesta, so v 25. krogu zabeležile zmage, tako da na vrhu do sprememb ni prišlo. Nogometni vikend v Španiji sta zaznamovala izjemen gol Luke Modrića in visoka zmaga Athletic Bilbaa, ki je s 7:1 odpravil Real Valladolid. Vse to in še več si lahko ogledate v vrhuncih kroga.

Sorodno