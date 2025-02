Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sporočilo, da se bodo od jutri, 25. februarja 2025, do vključno 10. marca 2025, zvišale najvišje dovoljene drobnoprodajne cene pogonskih goriv in kurilnega olja. Ob nespremenjenih trošarinah bodo cene znašale: 1,538 evra za liter bencina ,

, 1,598 evra za liter dizelskega goriva ,

, 1,198 evra za liter kurilnega olja. Podrobnosti cenovnih sprememb Za lite ...