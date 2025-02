Hrvaška glede na poročila o kriminalu in vandalizmu najvarnejša država v EU Primorske novice Desetina prebivalcev EU je v letu 2023 poročala o tem, da so v svoji soseski doživeli kriminal, nasilje ali vandalizem. Na Hrvaškem je bil ta delež najnižji med vsemi 27 državami članicami in je znašal 1,4 odstotka. Slovenija je s 6,8-odstotnim deležem pristala na 12. mestu, kažejo nedavno objavljeni podatki Eurostata.

Sorodno