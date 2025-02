Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so uspešno zaključili prvo fazo kliničnega preskušanja genske imunoterapije za zdravljenje bazalnoceličnega karcinoma glave in vratu, najpogostejšega kožnega raka. Prva faza, ki je bila izvedena med leti 2021 in 2023, je potrdila, da je terapija varna, izvedljiva ter da jo bolniki dobro prenašajo.