Anže Kopitar in LA Kings v derbiju gostijo Vegas Golden Knights Sportal V hokejski ligi NHL bo ponoči na delu Anže Kopitar, ki bo s svojimi Los Angeles Kings na domačem ledu pričakal Vegas Golden Knights. Gre za obračun tretje in prve ekipe v pacifiški diviziji, pa sedme in tretje v zahodni konferenci. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili dvakrat, izid v zmagah je izenačen na 1:1.