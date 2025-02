Nasprotujoči si nasveti o skladnosti z navodili milijarderja Elona Muska so povzročili zmedo pri ameriških vladnih uslužbencih. Musk jim je namreč naročil, naj do polnoči poročajo o tem, kaj so delali prejšnji teden, ali pa jim grozi odpoved. Urad za upravljanje z osebjem zvezne vlade je nato sporočil, da jim navodil ni treba upoštevati.