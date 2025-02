Pri vlomilcih našli doma izdelano pištolo - šibrovko Dnevnik Kriminalisti so opravili hišne preiskave pri vlomilcih, ki so vlamljali v Posavju. Zasegli so tudi doma izdelano pištolo za izstreljevanje nabojev s šibrami.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Anže Kopitar

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar