Policija in Zavod RS za zaposlovanje podpisala dogovor o sodelovanju pri spodbujanju aktivnega zaposlovanja v policiji Lokalec.si Generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc in v. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič, mag., sta 24. februarja 2025, podpisala dogovor o sodelovanju na področju aktivne politike zaposlovanja v policiji in promocije poklica policista. Policija se že nekaj časa srečuje z zmanjševanjem števila zaposlenih zaradi odhodov v pokoj ali v druge, ...

