Univerza v Mariboru s sodelovanjem v programu Erasmus+ že več kot 25 let vključuje v študijski proces tuje študente in omogoča svojim študentom mednarodno izkušnjo študija in prakse v tujini. Z začetkom poletnega semestra prihaja na njene fakultete novih 321 tujih študentov. Največ jih je iz Turčije (58), sledita Francija (38) in Portugalska (33). Med partnerskimi državami izven Evropske unije so ...