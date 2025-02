(GALERIJA) Shod za pravičen mir v Ukrajini na Prešernovem trgu v Ljubljani Demokracija Piše: L. K. Na včerajšnjem shodu “Pravični mir za Ukrajino” na Prešernovem trgu v Ljubljani so se zbrali predstavniki diplomatskih misij, prisoten je bil tudi novi ukrajinski veleposlanik, ki je zbrane tudi nagovoril, predstavniki ukrajinske skupnosti v Sloveniji in podporniki Ukrajine v njenem boju za pravičnost. Zbrani so nosili številne transparente, ukrajinske zastave in zastavice ter razvili ...

Sorodno





Omenjeni Ljubljana

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Anže Kopitar

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar