Na balkon vrgli petardo in pobegnili, policisti izsledili mladoletnike 24ur.com Skupina mladoletnikov je v ponedeljek zvečer na balkon stanovanja na območju Tržiča vrgla petardo in za tem pobegnila. Policisti so jih kasneje izsledili, enemu pa so zasegli 14 kosov petard in preklopni nož. Na kraj so poklicali tudi njihove starše.

