Piše: C. R. Včeraj o 21.30 so policisti na sprehajalni poti med Koprom in Izolo izsledili 17-letnika iz Kopra in 19-letnika iz okolice Kopra, ki sta kričala, tolkla po stacionarnem števcu kolesarjev na kolesarski stezi in na skale ob morju odvrgla pokrov koša za smeti. Pri postopku je bila 19-letniku zasežena tudi prepovedana droga. Zoper oba bodo policisti izvedli prekrškovni postopek, v primer ...