Višje sodišče je nekdanjega ravnatelja ene izmed jeseniških šol za spolni napad na desetletno deklico in za neupravičeno slikovno snemanje obsodilo na zaporno kazen tri leta in štiri mesece zapora ter mu kazen znižalo za pol leta. Kranjsko okrožno sodišče ga je namreč lani obsodilo na tri leta in deset mesecev. Sodba je pravnomočna, poroča Dnevnik.