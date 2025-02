Gledati so morali Donalda Trumpa, ki poljublja stopala Elona Muska #video SiOL.net Na ministrstvu ZDA za stanovanja in urbani razvoj je v ponedeljek nekdo prevzel nadzor nad vsemi televizijskimi in drugimi zasloni, ki so nameščeni na hodnikih ministrstva, in na njih predvajal z umetno inteligenco ustvarjeni videoposnetek ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki poljublja gola stopala svojega tesnega zaupnika, milijarderja Elona Muska.

