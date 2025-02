Ministrica Fajon na College of Europe: Globalni izzivi zahtevajo močno voditeljstvo in enotno Evropo Vlada RS Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je obiskala College of Europe v belgijskem mestu Brugge, kjer je imela predavanje o krepitvi vloge Evropske unije in Varnostnega sveta Združenih narodov pri soočanju z globalnimi izzivi. Srečala se je tudi z rektorico tega uglednega evropskega inštituta Federico Mogherini in s slovenskimi študenti, ki letos tam študirajo.

