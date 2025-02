Januarja več turistov kot lani, največ turistov v Ljubljani, Kranjski Gori in zdraviliščih RTV Slovenija V nastanitvenih obratih so januarja našteli 294. 000 prihodov turistov, kar je devet odstotkov več kot v enakem mesecu lani. Ustvarili so skoraj 785. 000 prenočitev, kar je pet odstotkov več.

