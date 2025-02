Arheologi predstavili nove rimske najdbe pod Emoniko: presenetilo jih je izjemno odkritje SiOL.net V zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so predstavili in otvorili razstavo z naslovom Nova rimska odkritja pod Emoniko, kjer so razstavljeni nekateri najpomembnejši predmeti, ki so jih arheologi izkopali na območju, kjer bo stal večnamenski kompleks Emonika. Izkopavanja, ki so jih izvedli še pred gradnjo kompleksa, so potekala spomladi in poleti 2024. Arheološka izkopavanja so razkrila tudi dele s...

