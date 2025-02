Pogrešana najstnica odkrita v avtu z odraslimi moškimi: “Ponudil mi je beli prah …” Lokalec.si Dva tedna je že na hrvaškem seznamu pogrešanih 15-letna najstnica iz zahodne Hrvaške. Nazadnje, ko so jo identificirali, je bila na meji v avtu skupaj s frizerjem iz Srbije, dvema Slovencema in Tunizijcem. Zgodba, ki jo je po poročanju portala Jutarnji.hr, povedala policistom, pa je strašljiva. Hrvaški mediji poročajo o zgodbi pogrešane 15-letnice, ki so jo našli v avtu, skupaj z 39-letnim frizer ...

Sorodno

Omenjeni Hrvaška

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Zvonko Černač