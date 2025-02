Poslastica v Los Angelesu ne bo posebna le za Luko Dončića Sportal Košarkarski svet odšteva ure do obračuna Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks (4.00), ki bo prvo srečanje z nekdanjim klubom za Luko Dončića od njegove menjave. V Los Angelesu bo vzdušje zagotovo naelektreno, tega se zaveda tudi prva violina Mavericksov Kyre Irving, ki pa je bil v napovedih srečanja precej skop. Posebna tekma pa bo to tudi za člana Dallasa Maxa Christieja, ki se vrača na kraj, kjer je preživel zadnji dve leti.

