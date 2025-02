Odločitve vlade s sej vladnih odborov Vlada RS Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala z amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu in amandmajem k noveli Zakona o financiranju občin ter sprejela odgovor na sklep Državnega sveta RS o zaključkih posveta "Kmetijstvo je varuh okolja in narave".

