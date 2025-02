Napovedi o zviševanju milijard za oboroževanje držav se uresničujejo 24ur.com Da se bodo morali obrambni izdatki povečati, že dlje časa napovedujejo pri Natu, v ZDA in nekateri evropski voditelji. Tako odločitev so zdaj sprejeli na Otoku. Združeno kraljestvo bo do leta 2027 izdatke za obrambo povečalo na 2,5 odstotka BDP-ja, je napovedal britanski premier Keir Starmer, ki ta teden potuje na srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ob novem sklicu parlamenta pa ...

