Dodik v primeru obsodbe napoveduje politični odgovor: 'Vojne ne bo' 24ur.com Dan pred izrekom sodbe na sodišču BiH se je v Banjaluki zbralo več tisoč podpornikov predsednika entitete Republike Srpske Milorada Dodika. Zborovanja se je udeležil tudi Trumpov podpornik in nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani. Dodik je zavrnil možnost vojne in se zavezal, da bo sledil politični odgovor na sodbo sodišča. Dodiku sicer zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednar...

Sorodno