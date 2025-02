Piše: M. Č. Člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so na včerajšnji seji ponovno ostro nasprotovali dodatnim obremenitvam slovenskega gospodarstva. Ob tem so izpostavili tudi prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki naj bi ga začeli plačevati 1. julija letos, in posebej poudarili, da pogoji za pobiranje tega prispevka še niso izpolnjeni, zato predlagajo zamik začetka pobiranja. O ...