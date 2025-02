Papeževo stanje stabilno - napovedal konzistorij za razglasitev dveh svetnikov Radio Ognjišče Zdravstveno stanje svetega očeta ostaja kritično, a stabilno, so sinoči sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža. Napovedi še vedno ostajajo negotove. Pojasnili so, da papež tudi včeraj ni imel akutnih težav z dihanjem, krvni parametri pa ostajajo stabilni. Papež je zjutraj prejel evharistijo in nato opravil nekaj obveznosti.



