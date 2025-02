Več kot 90 odstotkov Čila v temi: razglasili izredne razmere s policijsko uro 24ur.com V Čilu so v torek zvečer razglasili izredne razmere s policijsko uro, potem ko je po večini države prišlo do izpada elektrike. Izpad je prizadel območje, na katerem živi več kot 90 odstotkov od 20 milijonov prebivalcev države. Po navedbah oblasti so že obnovili oskrbo z elektriko za večino gospodinjstev v državi.

