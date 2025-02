V Mariboru prišlo do nesreče voznice avtomobila in peške, policisti prosijo za pomoč Lokalec.si Policisti Postaje prometne policije Maribor obravnavajo prometno nesrečo II. kategorije s pobegom. Dne 25. 2. 2025 se je ob 7.20 uri na Strossmayerjevi ulici 32/B v križišču z Mladinsko ulico, pripetila prometna nesreča II. kategorije, na prehodu za pešce v kateri sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila zelene barve in peška, ki je ob sebi potiskala kolo. Zaradi razjasnitve okoliščin prome ...

