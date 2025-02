Eden od osumljenih mafijskega umora Satka Zovka že na prostosti 24ur.com Potem ko so preiskovalci NPU pred dvema tednoma na več lokacijah, tudi v Ljubljani, Novem mestu in Domžalah, opravili hišne preiskave in pridržali štiri osebe, osumljene sodelovanja pri umoru in trgovine z drogami, je ena od teh po izteku 48-urnega sodnega pridržanja odkorakala na prostost, trem pa je bil odrejen pripor.

