Ovečkin do 30. gola, a Calgary do zmage RTV Slovenija Lov Aleksandra Ovečkina na strelski rekord Wayna Gretzkyja se stopnjuje. Kapetan Washingtona je dosegel 30. gol sezone, v 20 sezonah je tako kar 19-krat prišel do strelskega mejnika, a vodilna ekipa Vzhoda je doma vseeno izgubila s Calgaryjem 1:3.

