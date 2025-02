Trumpova vizija Gaze po vojni: luksuzno letovišče in bradate trebušne plesalke 24ur.com Donald Trump je na svojem računu Social Truth objavil videoposnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence. Gre za vizijo, kako bo videti njegov načrt 'Riviera Bližnjega vzhoda' na območju Gaze, ko se bo končala vojna med Izraelom in gibanjem Hamas. Na posnetku ne manjka bizarnih kadrov z Elonom Muskom, bradatimi trebušnimi plesalkami in Trumpovimi zlatimi kipi.

