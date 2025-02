Tim Kores Kori zavit v črnino Lokalec.si Slovenski glasbenik in radijski voditelj Tim Kores Kori je včeraj na družbenih omrežjih delil žalostno novico, da je nepričakovano izgubil svojega očeta. V čustvenem zapisu je zapisal: “Za vedno je danes nepričakovano odšel moj dragi oče. Trga se mi Hvala vsem za sožalje.” Novica je pretresla njegove številne oboževalce, prijatelje in glasbeno sceno, ki so mu v teh težkih trenutkih izrekli podpo ...

