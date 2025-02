Na tržnici mahal s katanami Primorske novice Nekaj minut čez 21. uro je v Kopru na tržnici 39-letni moški iz Kopra kršil javni red in mir, saj je imel pri sebi štiri katane in z njimi mahal, s tem pa je prestrašil mimoidoče. Ob prihodu policistov na kraj je moški, ki je bil očitno opit, nadaljeval s kršitvijo in se nedostojno vedel do policistov, zato so policisti zanj odredili pridržanje, katane so mu zasegli, sledi obdolžilni predlog.

