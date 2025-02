Pri menjavi žarnice se je smrtno ponesrečil Demokracija Piše: C. R. Včeraj popoldne je prišlo do tragične nesreče na območju Črnomlja. 77-letnik je menjal žarnico pred počitniško hišo, a je zdrsnil, ko se je povzpel na lestev. Moški je padel iz višine dveh in pol metrov ter je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, kljub temu, da mu je bila nudena prva pomoč.

