Kršil stroga pravila: Messi za vrat zagrabil pomočnika trenerja, to je kazen Ekipa Ameriška poklicna nogometna liga (MLS) je argentinskega zvezdnika denarno kaznovala z nerazkritim zneskom, ker je po nedeljski tekmi proti New York Cityju gostujočega pomočnika trenerja Mehdija Ballouchyja prijel za vrat, poroča The Guardian. Tekma se je sicer končala z izidom 2:2, gol pa je na tekmi dosegel tudi Slovenec Mitja Ilenič.



