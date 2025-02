Lažnivi bankirji s spletno prevaro ogoljufali gorenjsko in primorsko podjetje za več sto tisoč evrov RTV Slovenija Spletni goljufi, ki so se predstavljali kot bankirji, so gorenjsko podjetje oškodovali za več sto tisoč evrov, podjetje iz severne Primorske pa je bilo oškodovano za več deset tisoč evrov.

