Policija v Brčkem rešila več kot 30 otrok, žrtev tihotapcev RTV Slovenija V distriktu Brčko na severu Bosne in Hercegovine je policija v torek prijela tri tihotapce ljudi in rešila več otrok, ki so bili najverjetneje njihove žrtve. Rešili naj bi 31 otrok, starih do 12 let, ki so imeli hrvaške potne liste.

