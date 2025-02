Vendarle dogovor Hamasa in Izraela Dnevnik Predstavniki Izraela in Hamasa so ob posredovanju Egipta dosegli dogovor, po katerem bo Izrael izpustil več kot 600 palestinskih zapornikov, kar bi moral storiti že prejšnji teden ob Hamasovi izpustitvi šestih izraelskih talcev, vendar se je zataknil

Sorodno