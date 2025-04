Vlada je na današnji seji izdala odločbo o imenovanju Marka Korenjaka za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije RS za kakovost v zdravstvu, in sicer do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 15. novembra. Korenjak ima več kot desetletje izkušenj v zdravstvu, s poudarkom na kakovosti, so sporočili po seji.