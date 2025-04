Marca v Sloveniji manj prihodov in nočitev turistov Lokalec.si Nastanitveni obrati v Sloveniji so marca zabeležili nekaj več kot 305.000 prihodov turistov in nekaj več kot 768.000 njihovih nočitev. Obojih je bilo za devet odstotkov manj kot leto prej. Število nočitev domačih turistov se je sicer povečalo za odstotek, a je število nočitev tujih upadlo za 14 odstotkov, je objavil statistični urad. Domači turisti so marca prispevali 40 odstotkov vseh prenočitev ...

