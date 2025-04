Včeraj so na prenovljenem območju železniške postaje Nova Gorica, natančneje v vzhodni vrtači novega železniškega podhoda, odprli kupolo Ingeborg Bachmann, ki bo v okviru Evropske prestolnice kulture simbolno in fizično povezala Novo Gorico z avstrijsko Koroško. Do konca jeseni bo kot darilo Koroške kulturne fundacije predstavljala prostor za različne dogodke in doživetja. Slovesno sta jo odprla p ...